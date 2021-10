Roblox: la actualización de Adopt Me ya tiene una lista oficial de mascotas

Roblox, la plataforma social de videojuegos más popular del momento ha estado en vigencia ya desde hace muchos años y ahora son millones los usuarios que disfrutan de la misma en diferentes experiencias gratuitas. El título ha superado los 200 millones de jugadores recientemente y su comunidad no podría estar en mejor momento. Uno de los juegos más populares, Adopt Me, va a celebrar Halloween de manera particular con una gran actualización que aquí te detallaremos.

Adopt Me es uno de los títulos hechos por la comunidad de Roblox con mayor tradición y fama. Son pocos los juegos que pueden igualar sus cifras, ya que cuenta con más de 500.000 jugadores activos mensuales y más de 20 mil millones de visitas.

Es, en líneas generales, el juego de Roblox más concurrido hasta la fecha y sus desarrolladores toman bien esa responsabilidad con actualizaciones constantes y hasta novedades alusivas a eventos como Halloween.

Ahora, con la llegada de la noche de brujas, Adopt Me recibirá, como de costumbre, toda una serie de mascotas para Roblox. La lista ya ha sido confirmado por los desarrolladores y aquí te la revelamos:

Evil Dog Pet

Ghost Dragon Pet

Skele Dog Pet

Normal Mummy Cat

Albino Mummy Cat

Evil Dragon

Evil Chick

Todavía no se conocen otros detalles que llegarán con el parche de Halloween de Adopt Me, pero se estima que también lleguen decoraciones, artículos y mucho más. Por supuesto, solo quedan días para conocer todo lo que llegará en la actualización.