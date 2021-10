¿God of War Ragnarök en Steam y Epic Games Store? Pista revelaría su posible llegada a PC

God of War de PS4 ya es uno de los videojuegos más esperados por los pc gamers. Hace poco, PlayStation confirmó el arribo de este videojuego a las computadoras a través de las tiendas digitales de Steam y Epic Games Store. Sin embargo, no sería el único juego de Santa Monica Studios que tenga este destino. Una pista revelaría que God of War Ragnarök no sería exclusivo de las consolas de Sony.

Hasta el momento, lo que se sabe de God of War Ragnarök es que contará con la presencia de Tyr, Dios de la Guerra en la mitología Nórdica, y Thor, el hijo de Odín. Además, que el videojuego se lanzará en 2022 en PlayStation 5 y PlayStation 4.

No obstante, según informa Level Up, hace algunos días aparecieron varias pistas que hacen pensar a los gamers que el próximo videojuego dirigido por Cory Barlog, director de Santa Monica Studios, tendría su propia versión para PC.

Hace poco se supo que el estudio canadiense Jetpack Interactive está detrás del port de God of War (2018) para PC, juego que se estrenará el próximo 14 de enero de 2022 en las computadoras.

Pero ese no sería el único proyecto que tendrían. Sucede que el perfil de LinkedIn de Warren Lee, programador de herramientas y sistemas de Jetpack Interactive, menciona que también están trabajando en God of War Ragnarök para computadoras, como uno de los trabajos más actuales.

Empleado de Jetpack Interactive colocó en su perfil de LinkedIn que está trabajando en God of War Ragnarok. Foto: Level Up

Como era de esperarse, el perfil de LinkedIn fue compartido en varios foros de videojuegos, pero lo que ha sorprendido es que el creativo no ha modificado ni mucho menos borrado esa información. Muchos creen que se trata de un error y que Warren Lee en realidad se refiere a la primera entrega de PlayStation 4.

Por otra parte, están los fanáticos que aseguran que PlayStation sí tiene entre sus planes lanzar una versión de God of War Ragnarök para PC, pero su estreno no sería en simultáneo con la edición para PS4 y PS5.