Roblox: ¿cuáles son los juegos del momento que todos están probando?

Una de las características más importantes de Roblox, el videojuego desarrollado por David Baszucki y Erik Cassel, es que los mismos jugadores diseñan sus mundos virtuales, los cuales pueden compartir con otras personas para que ellos también se diviertan. En la actualidad, la plataforma cuenta con más de 5 millones de títulos; sin embargo, solo algunos pocos se han convertido en los favoritos de los usuarios. ¿Cuáles son?

Según detalla XGN, portal especializado en videojuegos, la popularidad de Roblox ha crecido desde el estreno de Squid Game (El Juego del Calamar), ya que en tiempo récord, un fanático de la serie diseñó un minijuego que permite revivir sus complicadas pruebas como ‘Luz roja, Luz verde’, el puente de cristal, la prueba de la galleta, entre otras. Sin embargo, hay otros títulos que también son muy famosos. Aquí podrás conocerlos.

PUEDES VER: Roblox busca conseguir más seguidores y apunta a un público más adulto

1. Vans World

Este juego te convierte en un skater que puede patinar por toda la ciudad, la cual está repleta de tiendas Vans en las que podrás comprar diversos artículos para tu personaje. A medida que vayas avanzando, podrás desbloquear objetos y aprender trucos con la patineta.

2. Meep City

Es un simulador de vida real en el que, además de personalizar tu avatar con ropa y peinados, podrás hacer otras actividades como pescar, comprar una casa, adoptar una mascota, participar de minijuegos con amigos, etc.

Así luce Meep City. Foto: Vandal

3. RoVille

Funciona de forma similar a Meep City, solo que tendrá un toque más realista. Nuestro personaje tendrá que trabajar, comprar una casa, pagar facturas, entre otras acciones. Incluso es necesario que el avatar coma, duerma y se duche para que siga contento.

4. Discussion Center

Este juego es ideal para aquellos que son fanáticos del debate. Tú y tu contrincante deberán tomar una postura y tratar de convencer al público. No te preocupes de no saber del tema, ya que son bastante sencillos como, por ejemplo, por qué la pizza debe tener piña o no.

5. Theme Park Tycoon 2

Te convertirás en el dueño de un parque de diversiones. Aunque parezca una tarea sencilla, no lo es, ya que, además de mantener la higiene para que los clientes estén contentos, tendrás que ir mejorando el lugar con nuevos juegos como montañas rusas u otro tipo de atracciones.