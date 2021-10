Nintendo Switch Online: usuarios decepcionados por problemas en juegos de Nintendo 64

Durante el último Nintendo Direct, realizado el pasado 24 de setiembre, la compañía japonesa sorprendió a miles de gamers al anunciar una mejora en su servicio Nintendo Switch Online que no solo permite disfrutar de juegos en línea, sino también de títulos lanzados para consolas retro como NES y SNES.

Nintendo Switch Online + Expansion Pack, como se llama este nuevo plan, ya está disponible desde el 25 de octubre y cuesta el doble que la suscripción original (US$ 49.99 al año). Aquellos que se suscriban podrán disfrutar de un amplio catálogo de juegos de Nintendo 64 y Sega Mega Drive (Sega Génesis).

Usuarios se quejan del servicio

En las redes sociales, varios usuarios que se animaron pagar la expansión de Nintendo Switch Online comenzaron a criticar a la desarrolladora asiática, debido a que la emulación de los juegos de Nintendo 64 deja mucho que desear, incluso compartieron imágenes que muestran su decepción.

Según detalla Bolavip, un portal especializado en videojuegos, los botones de los controles están invertidos, lo que ocasiona confusiones en aquellas personas que jugaron los títulos en la consola retro. Lo peor es que, por el momento, no existe una opción que permita cambiar esa configuración.

Sin embargo, ahí no terminan las quejas, ya que varios usuarios han notado que juegos populares de Nintendo 64 como The Legend of Zelda: Ocarina of Time o Mario Kart 64, no se ven tan bien como la versión original, incluso presentan retrasos en el sonido que arruinan la experiencia.