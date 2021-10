Xbox: ya puedes jugar Dota 2, Counter-Strike, Half-Life y otros juegos de PC desde la consola

¿Alguna vez imaginaste jugar Dota 2 desde una consola? Mientras muchos esperan hacerlo desde Steam Deck, la consola portátil de Valve, te contamos que Microsoft ya se le adelantó a la compañía de Gabe Newell, ya que las Xbox ahora son compatibles con los títulos de Steam y otros videojuegos de PC.

Esta importante propuesta que reduce la brecha entre el PC gaming y las consolas se logró a través de Microsoft Edge y GeForce Now, servicio de streaming de Nvidia que se puede utilizar desde el navegador, al otorgar la oportunidad de poder jugar League of Legends y otros títulos de computadora en las Xbox.

Tal como informa Level Up, medio especializado en tecnología, la noticia llegó por parte de Tom Warren, editor de The Verge, quien publicó un video desde su cuenta de Twitter en donde confirma que Nvidia liberó una actualización beta de GeForce Now.

Es gracias a este parche que los gamers podrán jugar más de 1.000 videojuegos de PC en Xbox Series X y Xbox Series S, entre los que se encuentran títulos de la talla de Dota 2, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Half-Life y otras entregas compatibles con GeForce Now mediante la nube.

Por otra parte, Warren señaló que probó esta actualización con el servicio básico de la plataforma de streaming, la misma que es gratuita y ofrece un tiempo limitado de uso. Los juegos se reproducían en resoluciones de 1080p.

El editor de The Varge también compartió un video donde muestra lo fácil que es acceder y utilizar GeForce Now a través del navegador Edge desde una consola Xbox para empezar a ejecutar el juego compatible con el servicio.

Si no quieres jugar con un mando, debes saber que Edge también cuenta con soporte para teclado y mouse en su versión para consola. Esto se debe a que todos los juegos de PC no son compatibles con los controles.