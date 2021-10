God of War: todo sobre la esperada llegada de Kratos a PC y todas las mejoras que tendrá

Hype total. God of War, uno de los videojuegos más galardonados de todo el catálogo de PS4 y PS5, dejará de ser exclusivo de las plataformas Sony en enero de 2022. El último 20 de octubre, la compañía dio la sorpresa al anunciar que la aventura de Kratos llegaría a Steam y Epic Games Store, tras meses de lanzamientos similares y ante la reacción atónita de millones de fanáticos. Ahora, en Sony, ya se animaron a revelar qué estudio estará a cargo del port.

Por si no estás muy enterado del hecho, llevar un videojuego exclusivo de consolas a la PC no es tarea sencilla. En términos técnicos, no solo se trata de un simple traslado, pues, en muchos casos, deberán rehacerse algunos de los assets desde cero para ser compatibles con la amplia gama de arquitecturas que comprende una versión de PC.

Por otro lado, Santa Monica Studios (estudio que desarrolló la versión original para PS4) ha confirmado en sus redes sociales que la edición para PC tendrá tasa de cuadros (framerate) desbloqueada, lo que significa que podremos ver a Kratos a 60 fps o más, además de mejoras de rendimiento y gráficas, soporte para widescreen y mucho más.

Es común que los ports para PC sean asignados a estudios ajenos a los originales. En la industria, existen casas desarrolladoras especializadas en estos temas y para God of War no será diferente.

Según recogió el portal Ars Technica, quienes se pusieron en contacto con Sony, el estudio desarrollador a cargo del port de Kratos será nada menos que Jetpack Interactive, quienes operan desde Vancouver, Canadá.

La experiencia de este equipo es particular e incluso se formó con la unión de tres estudios anteriores: Black Box Games, Deep Fried Entertainment y United Front Games. Dentro de su portafolio ya cuentan con estos títulos:

ORCS MUST DIE! Unchained - Port de PC a PS4

Unbound - Puzzle de Amazon Game Studios que no ha sido lanzado en móviles

Plants Vs. Zombies: Garden Warfare II - apoyo en áreas de ingeniería

Dark Souls - apoyo en la versión de Steam

NBA Live 14 - ingeniería, arte, diseño e interfaz de usuario en los modos de juego

NBA Live 15 - ingeniería, arte, diseño e interfaz de usuario en los modos de juego

NBA Live 16 - interfaz de usuario en los modos de juego

Pese a no ser un equipo demasiado conocido, Sony destaca que cuentan con un equipo humano muy flexible y que incluso hacen sus propios juegos. Por ejemplo, uno de sus proyectos actuales es un título original llamado Project X.