Age of Empires IV: fecha de lanzamiento y precios de todas las ediciones

Age of Empires IV, uno de los videojuegos de estrategia para PC más esperados de la década, está a punto de llegar al mercado este mes de octubre. El título creado por Relic Entertainment supone el regreso de una saga que estuvo ausente de sucesores por 13 largos años. Ahora, ya conocemos todos sus detalles como fecha de lanzamiento, ediciones y precios en distintas tiendas online.

AoE IV ha sido desarrollado por el destacado estudio Relic, los responsables de la afamada saga Company of Heroes, otra de las experiencias de estrategia en tiempo real más populares en la PC.

A diferencia de sus antecesores, Age of Empires IV no se ambientará en una nueva etapa histórica, sino que tomará la misma de Age of Empires II: el medioevo, con ocho facciones ya confirmadas que incluyen a los ingleses, mongoles, el Sacro Imperio Romano Germánico y más.

Age of Empires IV: fecha de lanzamiento

Relic confirmó que Age of Empires IV llegará este 28 de octubre de manera exclusiva para PCs con Windows 10, por lo que se confirma que todavía no habrá versión para Mac y para Linux.

El lanzamiento en PC será simultáneo en dos conocidas tiendas: la de Microsoft Store (disponible en Windows) y en Steam (de Valve).

Asimismo, AoE 4 podrá descargarse gratis para los suscriptores de Xbox Game Pass en PC desde el propio día de lanzamiento. Vale recordar que el juego no está disponible para Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 ni PS5.

Age of Empires IV: ediciones y precios

Relic Entertainment ofrecerá el juego en dos versiones separadas, de las cuales la Deluxe Edition será la que tenga bonos adicionales como escudos de armas, monumentos, la banda sonora en formato digital y retrato de perfil para el jugador.

Además, esta edición también ofrecerá una exquisita colección de ilustraciones hechas por Craig Mullins, así como una tabla de fortalezas y debilidades de las unidades que puede marcar la diferencia en las estrategias tempranas.

Estos son el tiraje de las distintas ediciones de Age of Empires IV en diferentes tiendas: