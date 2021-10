PS5: se filtran posibles juegos de próximo State of Play

El último 22 de octubre, Sony confirmó que se realizaría un nuevo State of Play para el próximo miércoles 27 de este mes. Se trata de un ya tradicional evento virtual centrado en la marca PlayStation y en las próximas novedades para sus consolas vigentes, la PS4 y la PS5. La compañía afirmó que se mostrará nuevo contenido de títulos ya anunciados, pero también algunas sorpresas. Ahora, una lista inédita acaba de aparecer con lo que se mostraría en dicha fecha.

Según revela el portal BolaVip, ya ha aparecido la primera filtración sobre lo que se revelará en el evento de PlayStation. El primer título que llama la atención es nada menos que Final Fantasy 16, del cual solo se ha mostrado un tráiler.

El título ha actualizado recientemente su entrada en el listado de la PlayStation Store y este próximo State of Play podría ser una gran oportunidad para que Square Enix devele más.

Otra de las sorpresas filtradas sería un nuevo título de Tomb Raider, ya que la cuenta oficial de Instagram de la serie hizo una misteriosa publicación sugiriendo que se mostraría “algo nuevo” en la misma fecha del evento.

El último título de la saga de Lara Croft (Shadow of the Tomb Raider) fue lanzado en 2018 y no pudo lograr el mismo éxito comercial que sus antecesores (Tomb Raider 2013 y Rise of the Tomb Raider).

Entre otros posibles juegos a revelarse está Gotham Knights, que también actualizó recientemente su perfil en PS Store. De este tampoco se ha conocido ningún gameplay. Otro potencial título a mostrarse es el basado en Gollum de El señor de los anillos.

Sony precisó que este próximo State of Play del 27 de octubre estará enfocado en títulos first-party, pero se estima que haya espacio para algún anuncio de sus estudios internos, sobre todo tras la confirmación del lanzamiento de God of War para PC.