Fortnite: ¿cómo instalar el battle royale en un teléfono o tablet Android?

¿Quieres jugar Fortnite desde tu dispositivo Android? Como te habrás dado cuenta, el videojuego ya no aparece en el catálogo oficial de Google Play Store. La razón radica en el conflicto legal que mantiene Epic Games con Google desde agosto de 2020, hecho que provocó que el battle royale fuera retirado de dicha tienda de aplicaciones.

No obstante, esto no significa que el título ya no se puede descargar en ningún smartphone. Para todos aquellos usuarios interesados en probarlo, el estudio ha puesto a disposición métodos alternativos que hacen posible instalar Fortnite sin inconvenientes. ¿Quieres saber cuáles son? Aquí te detallamos cada uno de ellos.

¿Cómo instalar Fortnite en dispositivos Android?

Para descargar Fortnite en un teléfono o tablet con Android, puedes acudir a Samsung Galaxy Store o al sitio web de Epic Games, según el modelo de dispositivo que tengas. Si eliges la última opción, sigue estos pasos para llevar a cabo la instalación:

desde tu dispositivo móvil Ingresa a la página web www.fortnite.com/android desde tu dispositivo móvil Haz clic en consíguelo en la aplicación de Epic Games y, después, en el botón descargar Selecciona el archivo descargado y presiona el botón instalar.

Una vez que termine el proceso, abre la aplicación de Epic Games, selecciona el título de Fortnite y pulsa en instalar. Cuando la barra de progreso llegue al 100% aparecerá un aviso emergente para otorgar los permisos necesarios para descargar apps de fuentes desconocidas.

Tras dar tu aprobación, sigue las instrucciones finales que se mostrarán en pantalla. ¡Listo! El videojuego ya estará en tu equipo y solo deberás iniciar sesión en tu cuenta para comenzar a jugar.

Estas son las especificaciones mínimas con las que deberá contar tu smartphone o tablet para jugar el battle royale: sistema operativo Android 8.0 o versiones superiores, 4 GB de memoria RAM, procesador ARM64 y GPU Adreno 530, Mali-G71 MP20 o Mali-G72 MP12 en adelante.