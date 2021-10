Twitch: hackers robaron los pagos de varios streamers de la plataforma morada

En estas últimas semanas, Twitch ha estado en la mira de todos tras revelarse el alto sueldo promedio que perciben los streamers de la plataforma. La cuestión ya no es un secreto; sin embargo, los hackers han aprovechado toda esta movida para interferir en estas ganancias y apropiarse de gran parte del dinero que ofrece el servidor.

Todo parece indicar que los hackers obtuvieron los usuarios y contraseñas de los canales, y modificaron las cuentas bancarias a las que iba dirigida cada remuneración. Si bien la plataforma ya había alertado que un código fuente del sitio web había sido vulnerado, no había ningún afectado hasta el momento. No obstante, en las últimas horas distintos streamers alzaron su voz en conjunto para exigir a Twitch un reparo.

El caso más sonado recientemente es el del streamer Killadelphia, quien usó sus redes sociales para informar sobre la infracción monetaria que sufrió injustamente. Según el reporte del estadounidense, los hackers habrían accedido a su cuenta para hacer que el dinero llegue a una cuenta PayPal que no es la suya.

Los presuntos hackeos fueron oficializados a inicios de octubre en las redes sociales de Twitch. Foto: Twitter.

¿Qué ha hecho Twitch al respecto?

El creador de contenido Killadelphia posteó un hilo de conversación en Twitter, en el que explicó que logró comunicarse con el soporte técnico de Twitch, pero que el canal digital solo atinó en responder que el pago fue realizado y que no puede recuperar ni remitir los pagos que se liquidan correctamente.

Dicho esto, de momento parece no haber una solución para los streamers, pues otros partners de la plataforma morada como xSophieSophie, Dakillzor y EliteJonas1 acusaron hechos similares. Desafortunadamente, Twitch solo informó que evaluarán cada caso y que hasta no tener un estado claro del escenario completo no pueden ofrecer más que una disculpa.