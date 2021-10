Masahiro Sakurai revela cómo logró que Sora llegue a Super Smash Bros. Ultimate

El pasado 5 de octubre de 2021, Nintendo realizó una transmisión en vivo en su canal oficial de YouTube para presentar al último personaje que llegaría a Super Smash Bros Ultimate. Masahiro Sakurai, director del mencionado videojuego de peleas, fue el encargado de revelar la identidad de este nuevo luchador que resultó ser Sora, el protagonista de Kingdom hearts. La elección agradó a la mayoría de fans, aunque algunos manifestaron su descontento, ya que querían a Crash Bandicoot, Waluigi, etc.

A través de una entrevista publicada en Weekly Famitsu, el diseñador de videojuegos japonés reveló que tuvo la suerte de conocer a un ejecutivo de Disney (propietarios de Kingdom Hearts) y gracias a esas negociaciones es que Sora se pudo convertir en el personaje final del Fighters Pass Vol. 2.

“Por casualidad, conocí a un superior de Disney en una entrega de premios. Hablé sobre cómo me gustaría que Sora se uniera a la batalla en Smash Bros. y me dijeron que también pensaban que sería genial si él se pudiese unir. ¡Qué sorpresa me llevé!”, comentó Sakurari.

De acuerdo al director de Super Smash Bros. Ultimate, se realizaron varias reuniones entre los ejecutivos de Disney, Square Enix y Nintendo con el objetivo de cumplir una petición que los fans habían hecho hace varios años. Aunque al inicio había algunos obstáculos y reglas impuestas por las compañías, las negociaciones pudieron prosperar.

“Se requería la supervisión tanto de Disney como de Square Enix para todo lo que hace Sora en Super Smash Bros. Ultimate. Sentí que los diversos obstáculos eran altos y, en realidad, había varias reglas establecidas para que el desarrollo avanzara”, señaló el ejecutivo de Nintendo.

Según Sakurai, uno de los desafíos mas difíciles de superar era adaptar a Sora al estilo de lucha de Super Smash Bros. Ultimate, es decir, que funcionara en el juego y que a su vez mantuviera la escencia del personaje. “Creo que conseguimos la sensación de los videojuegos originales”, finalizó.