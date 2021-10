PlayStation 5: Sony confirma un nuevo State of Play para el 27 de octubre con novedades para PS5 y PS4

Se vienen novedades. A poco más del primer aniversario de la PS5, consola de novena generación de Sony, la compañía ha anunciado la celebración de un nuevo evento virtual de anuncios bajo su ya conocida marca State of Play. La misma se centrará en mostrar los nuevos videojuegos que recibirán tanto la PlayStation 5 como la PlayStation 4 y que vienen siendo desarrollados por terceros. Algunos ya han sido mostrados, mientras que otros serán completamente inéditos.

La fecha es este próximo miércoles 27 de octubre, según reveló la empresa nipona en su blog oficial. Se transmitirá a las 5.00 p. m. (hora Lima) en los canales oficiales de Sony en YouTube y Twitch.

PlayStation ha revelado que la duración de todo el programa será de aproximadamente 20 minutos, y que se anunciará un videojuego tras otro en el ya clásico formato de State of Play, similar a lo que la propia Nintendo realiza con sus Direct.

Se ha prometido tanto nuevos juegos como “nuevas imágenes de títulos ya anunciados”, por lo que es muy probable que se sepa más sobre algunos de los videojuegos que llegarán en este fin de 2021, como Battlefield 2042 y Call of Duty: Vanguard.

El mayor sentido de estos anuncios probablemente se centre en la temporada navideña de 2021, donde muchos otros títulos debutarán. Se estima que se muestre contenido sobre Grand Theft Auto: The Trilogy, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversay Edition, Riders Republica, Jurassic World Evolution 2 o el mismo Among Us.