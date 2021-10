GTA The Trilogy Definitive Edition: tráiler, fecha de lanzamiento, requisitos mínimos y todos los detalles

Grand Theft Auto es una de las sagas de videojuegos que definió el rumbo de la industria a inicios de siglo. La forma en que Rockstar hizo evolucionar el género de mundo abierto con títulos como GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas fue tomada como modelo y ejemplo para futuras innovaciones. Ahora, a casi dos décadas después, la compañía por fin celebraré dicho legado con GTA The Trilogy Definitive Edition para PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, etc. Este se reveló oficialmente y ya se conocen todos los detalles desde fecha de lanzamiento hasta requisitos mínimos para correrlo en una PC.

GTA The Trilogy: ¿qué juegos están incluidos?

GTA The Trilogy es una remasterización triple con los primeros tres videojuegos de la saga Grand Theft Auto que se lanzaron para PS2. Estos son:

Grand Theft Auto: III (ambientando en Liberty City, que se basa en Nueva York, Detroit, etc).

Grand Theft Auto: Vice City (ambientado en Vice City, basado en la Miami de los años 80)

Grand Theft Auto: San Andreas (ambientado en Los Santos, ambientado en la ciudad de San Francisco a inicios de los 90).

GTA The Trilogy: Definitive Edition tráiler

GTA The Trilogy: fecha de lanzamiento

Rockstar confirmó que GTA The Trilogy llegará para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC el próximo 11 de noviembre a través de un lanzamiento inicialmente digital.

El formato físico también está considerado, pero tardará un poco más hasta el 7 de diciembre.

GTA The Trilogy: precio

En todos los mercados, según la moneda regional (dólar, euro, etc), GTA The Trilogy contará con un precio base de 59,99 dólares (euros en la Unión Europea). Tanto para su versión digital como física en diciembre.

La decisión de Rockstar de remasterizar y relanzar tres de sus clásicos videojuegos (y de los más aclamados) es nada menos que el 20 aniversario del primero de ellos: GTA III.

“Tres ciudades icónicas, tres historias épicas. Juega a los clásicos que definen el género de la trilogía original de Grand Theft Auto: GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas actualizado para una nueva generación”, señala la compañía en su página web.

GTA The Trilogy: mejoras respecto a las versiones originales

La compañía ha dado detalles sobre qué mejorará esta edición respecto a los videojuegos lanzados hace 20, 19 y 17 años. La trilogía tendrá “mejoras generales” que incluyen: iluminación brillante, mejoras ambientales, texturas de alta resolución, mayor distancia de dibujo (menos niebla), mejores controles y una orientación similar al que presenta GTA V.

Requisitos para correr GTA The Trilogy en PC

La lista de requisitos mínimos y recomendados de la trilogía ya es oficial. Esto necesitarás para correr GTA The Trilogy en su versión de PC:

Requisitos mínimos

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits

Procesador: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

Memoria RAM: 8GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 760 de 2 GB / AMD Radeon R9 280 de 3 GB

Almacenamiento: 45 GB libres

Requisitos recomendados