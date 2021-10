God of War ya es uno de los videojuegos más vendidos en Steam a nivel mundial

PlayStation anunció el último miércoles que God of War llegaría a PC. Aunque el exclusivo de PS4 se lanzará oficialmente en 2022 en las computadoras, el título ya se encuentra a la venta en las tiendas digitales de Epic Games Store y Steam. Si quieres conocer los requisitos mínimos para jugarlos, no dudes en visitar este enlace.

God of War para PC era una noticia que muchos fanáticos esperaban escuchar desde hace algunos meses. Debido a ello, cuando se oficializó, la preventa del juego se disparó en Steam a nivel mundial, pues se convirtió en el videojuego que más ingresos generó en la plataforma de Valve en los últimos días.

Aunque Steam no ha revelado cuántas copias del videojuego desarrollado por Santa Monica Studios se vendieron, se descubrió que fueron los suficientes para superar a importantes títulos como New World, Back 4 Blood y Resident Evil Village.

God of War fue el top de ventas en Steam durante sus primeras 24 horas. Foto: Benji-Sales - Twitter

No obstante, con el transcurso de las horas, las ventas de God of War en Steam han disminuido, pues actualmente se encuentra en el cuarto lugar en la categoría Lo más vendido, por debajo de New World, Back 4 Blood e Inscryption.

God of War está en el top 4 de juegos más vendidos en Steam a nivel mundial. Foto captura: Steam

Es importante mencionar que God of War para PC llegará con importantes mejoras gráficas, como resolución 4K en dispositivos compatibles, FPS desbloqueados para un mejor rendimiento y la oportunidad de jugarlo en pantallas ultrapanorámicas 21:9.

Si aún planeas comprarte este videojuego de PlayStation, te contamos que en Steam y Epic Games Store ya inició la preventa y su valor es de 169 soles. Su lanzamiento oficial será el próximo 14 de enero de 2022. ¿Estás listo para controlar a Kratos y Atreus con mouse y teclado?