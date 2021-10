Among Us confirma su fecha de lanzamiento en PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X

Among Us se podrá jugar en todas las consolas después de tres años de su lanzamiento oficial. El popular juego, desarrollado por InnerSloth, ya tiene fecha de estreno en el PlayStation y Xbox, así como contenido exclusivo para usuarios de PS4 y PS5.

El arribo de Among Us a las consolas de PlayStation y Xbox estaba programado para septiembre del presente año; sin embargo, el estudio decidió retrasar este debut para enfocarse en importantes actualizaciones del videojuego de impostores.

Lo bueno es que estos trabajos no tardaron mucho, ya que hoy, 21 de octubre, InnerSloth publicó un comunicado en su página oficial en donde menciona que Among Us llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S este año, aunque solo en formato digital.

Anota la fecha. A partir del 14 de diciembre de 2021 , los tripulantes e impostores llegarán a las plataformas mencionadas. Además, el mismo día también estará disponible en el catálogo del servicio Xbox Game Pass para consolas.

InnerSloth confirma el lanzamiento de Among Us en consolas de PlayStation y Xbox. Foto captura: Twitter

En el comunicado, también se menciona que el cross-play estará activado; es decir, que podrás jugar con usuarios de Nintendo Switch, PC, dispositivos móviles, PlayStation y Xbox en una misma partida online de hasta 15 jugadores.

Si planeas disfrutar de Among Us desde una PS4 o PS5, te contamos que también se lanzará la skin exclusiva de Ratchet & Clank, la misma que convertirá a tu personaje en un curioso robot inspirado en la saga de Insomniac Games.

Cabe precisar que también se pondrán a la venta las versiones físicas de Among Us. En total serán tres: Crewmate Edition (US$ 29,99), la cual llegará el 11 de enero de 2022 a América, mientras que las Impostor Edition (US$ 49,99) y Ejected Edition (US$ 89,99) se lanzarán en primavera del próximo año.