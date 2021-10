God of War (2018) estará disponible en Steam y Epic Games a partir del 2022

Ya es oficial. La popular entrega de 2018 de God of War llegará los ordenadores a partir del próximo 14 de enero de 2022, por medio de las plataformas en línea Steam y Epic Games Store. Esta edición tendrá un soporte inédito para que en tu pantallas puedas jugar en 4K y 60 fps; como también framerate desbloqueados y una mejora respecto a las configuraciones visuales y la adaptación de los controles.

Con ello, se van cerrando los ciclos de exclusividad que mantenían las consolas de Sony, con el fin de consolidarse en el mercado actual y que sus franquicias se expandan para más usuarios. Y es que los videojuegos para PlayStation como Horizon Zero Dawn y Days Gone empezaron esta línea de por fin otorgar las licencias para la jugabilidad en PC, por lo que ahora God of War tiene la tarea de cumplir el próximo año con las expectativas de los fanáticos.

Sobre los puntos más importantes para tener una mejor experiencia en las PC, se ha informado que será compatible con tecnologías de imagen NVIDIA DLSS y Reflex, sacando provecho así a los monitores ultra panorámicos con medidas 21:9.

En tanto, el estudio de PlayStation se refirió sobre esta mejora en los gráficos, afirmando que en las PCs hay una mayor variedad y disposición de ajustes para el tema visual, como lo son el sombreado de mayor resolución, los reflejos de espacios en pantalla mejorados y la última incorporación de GTAO y SSDO.

Cabe mencionar que tras este anuncio, varios internautas aprovecharon para pedir que Steam y Epic Games también añadan a Bloodborne, uno de los juegos mejores valorados en los últimos años. La solicitud de los fans arremetió en las redes sociales, pues se volvió trending topic en Twitter y otras redes sociales.