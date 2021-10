Pokémon GO: así puedes conseguir códigos con el sistema de amigos

Por si no lo sabías aún, Pokémon GO había habilitado un novedoso sistema de amigos desde hace varios meses. No obstante, este no había cobrado tanta importancia hasta hace poco, ya que el desbloqueo de niveles superiores al 40 ha resurgido como un objetivo importante para los jugadores más veteranos del videojuego de realidad aumentada desarrollado por Niantic para dispositivos iOS y Android.

Adicionalmente, los regalos de aquellos contactos con lo que seas amigo en el juego son la única forma de conseguir huevos de siete kilómetros, aunque esto no es tan imprescindible como ganar experiencia. Esta puedes aumentarla cada vez que realizas un vínculo con otro jugador al llegar al último nivel, lo cual puede significar cientos de miles de puntos.

Sin embargo, un problema recurrente es el que sucede cuando el círculo de jugadores con los que te relacionas es reducido. A pesar de que es posible añadir nuevos amigos en las comunidades locales, no todo el mundo cuenta con esa posibilidad. Para atacar este obstáculo, las comunidades virtuales, como grupos en redes sociales o foros, representan una gran oportunidad.

Una plataforma que ha demostrado ayudar mucho en este cometido es Twitter, así como Reddit, debido a los distintos grupos dedicados a discutir el juego. Otra opción para conseguir nuevos amigos son las aplicaciones.

Por ejemplo, PokéRaid y PokéGenie son muy buenas plataformas para lograr conectar con otros jugadores. La primera incluye una sección dedicada exclusivamente a la actividad de conocer nuevas personas sin necesidad de coincidir con ellos en incursiones, por lo que la recomendamos para ampliar tu lista.

En PokéGenie, por otro lado, no hay un apartado parecido, pero sí es posible conseguirlo de forma indirecta. Puedes crear una raid y cinco personas te añadirán. A través de una simple incursión ya podrás conseguir el primer nivel de amistad. Lo mismo vale para PokéRaid.

No obstante, no es garantizado que estas personas vayan a enviarte los regalos necesarios para aumentar tu nivel de amistad en Pokémon Go. Es posible que, incluso, no abran los que tú les envíes, pero eventualmente podrían servirte para ganar experiencia. No olvides que si alcanzan el último nivel, el huevo suerte se activará, así que más vale intentar.