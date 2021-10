Fortnite colaboraría con Ghostbusters para conmemorar el estreno de la nueva película

La nueva película de Ghostbusters: afterlife llegará pronto a las pantallas de cine, y Epic Games aprovechó la anticipación para llevar a cabo una colaboración entre la conocida franquicia de películas de fantasmas y su juego abanderado, Fortnite. La alianza tendrá como resultado una serie de misiones especiales que los jugadores del battle royale tendrán que completar para obtener premios increíbles. Estas consistirán en derrotar a mini-pufts y recolectar piezas de vehículos, entre otros trabajos.

Además de las cinco misiones mencionadas, Fortnite también incluirá retos semanales que tendrán como resultado increíbles premios. Si quieres saber más al respecto, aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento.

El teaser de esta colaboración llegó gracias al streamer y youtuber Ali-A en Twitter, quien publicó un video que mostraba una pequeña estatua del famoso Hombre Marshmallow, de la película de los cazafantasmas.

No hay una fecha específica para el lanzamiento de las misiones, skins y retos que se tienen preparados para los jugadores, aunque se espera que sea durante la semana de Halloween, este 31 de octubre. Esta no sería la primera vez que ambas sagas se unen para conmemorar la temporada más terrorífica del año. Ocurrió lo mismo en 2020 y, por eso, los fans están seguros de que no tardará en llegar junto a la versión 18.21 de Fortnite.

No obstante, un usuario en Twitter filtró una imagen de las supuestas cinco misiones de las que hablábamos en líneas anteriores. No es el único, ya que por varios medios también están circulando posibles skins y distintos ‘items’.