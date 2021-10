Far Cry 6: ¿cómo desbloquear el final secreto desde tu PS4, PS5, Xbox o PC?

El último 7 de octubre de 2021, Ubisoft presentó Far Cry 6, un videojuego de disparos en primera persona que está disponible en PC, PlayStation 4, Play Station 5, Xbox One y Xbox Series X/S. Desde su lanzamiento, este título se ha convertido en uno de los favoritos de los fanáticos, ya que transporta al jugador a la isla de Yara (inspirada en Cuba), un lugar que vive bajo la dictadura de Antón Castillo, el villano de esta entrega que está basado en el actor Giancarlo Esposito.

Al igual que en entregas anteriores, los jugadores de Far Cry 6 no solo deben cumplir la misión principal (derrocar al dictador), sino también terminar varias misiones adicionales que hacen que el juego sea más largo y entretenido. Precisamente, un contenido extra (que está relacionado con las peleas de gallos) provocó que PETA, la organización que defiende a los animales, saliera a protestar y pedir que quiten ese minijuego.

“Glorificar este deporte de sangre está muy lejos de ser entretenimiento. A gallos reales en las peleas les colocan navajas afiladas que arrancan carne y hueso, provocando heridas fatales y agonizantes. ¡Insistimos a Ubisoft a que reemplace el horrible minijuego de Far Cry 6″, escribió PETA en Twitter.

Final secreto de Far Cry 6

Far Cry 6 no solo se caracteriza por tener misiones adicionales, sino también por contar con un final secreto que solo algunos jugadores han podido visualizar, ya que para desbloquearlo se deberán tomar ciertas decisiones durante la partida. Si ya pasaste el juego y quieres ver el desenlace alternativo, no dudes en seguir las siguientes indicaciones; sin embargo, si todavía no lo terminas, lo mejor será evitar esta información, ya que está cargada de spoilers.

1. Deberás completar la primera parte que vendría a ser el tutorial del juego.

2. Te darán un bote, el cual deberás utilizar hasta ver dos posibles caminos.

3. Si tomas la dirección ‘correcta’, el juego se desarrollará conforme a lo planeado.

4. Si tomas la otra dirección (que oscurecerá la pantalla), el juego saltará tres meses y nos mostrará al protagonista en una playa de Estados Unidos.

5. En ese momento, se puede escuchar cómo las fuerzas armadas del dictador Antón Castillo acabaron con los revolucionarios que buscaban derrocarlo.

6. De esta manera, Far Cry 6 da a entender que nuestro personaje (Dani Rojas) es importante para que la revolución en la isla de Yara sea exitosa.