Dota 2: Presidente ruso, Vladimir Putin, felicita a equipo Team Spirit por ganar The International 10

La victoria del equipo Team Spirit de la décima edición en The International 10, competición mundial del videojuego Dota 2, no ha pasado desapercibida para las autoridades rusas por ser la primera vez en la historia de esa estrategia de acción en tiempo real que un conjunto con jugadores rusos recibió el llamado Aegis of Champions (Escudo de Campeones), el máximo trofeo del cibercampeonato.

Tras imponerse en la final sobre el equipo chino PSG.LGD 3-2, los jugadores de Team Spirit se llevaron el premio mayor de más de 18,2 millones de dólares. El equipo ganador estuvo formado por los rusos Alexandr Jertek (alias TORONTOTOKYO), Magomed Jalilov (Collapse), Yaroslav Naidionov (Miposhka), y los ucranianos Ilia Muliarchuk (yatoro) y Miroslav Kolpakov (Mira). El entrenador del conjunto fue Airat Gazíev, alias Silent, veterano de Dota 2 que antes jugaba en los equipos rusos como Virtus.Pro y Vega Squadron.

Saludo oficial ruso

Vladimir Putin, presidente de Rusia, envió un saludo especial tras la victoria del Team Spirit: “En el camino a la final, demostraron brillantes virtudes de liderazgo y cohesión, y en una pelea decisiva, que se convirtió una prueba real de talento y carácter, lograron concentrarse para vencer las iniciativas de fuertes rivales. Hemos probado que nuestros jugadores siempre están concentrados en el resultado y son capaces de conquistar cualquier cima”, indica el mensaje, publicado en la web oficial del Kremlin. “Les deseo nuevos éxitos y todo lo mejor”, culmina Putin.

De vuelta a los inicios

Cabe destacar que el trofeo de The International no había sido ganado por algún equipo de la región CIS (conformada por Rusia y exrepúblicas soviéticas) desde la primera edición de 2011, cuando Na’Vi ganó.