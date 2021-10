Call of Duty Mobile: ¿cuándo llega la temporada 9 y cuáles serán sus contenidos?

Si juegas Call of Duty Mobile en tu dispositivo móvil con iOS o Android, debes saber que cada día se acerca más el arribo de la temporada 9 del battle royale. Activision, su casa desarrolladora, ya tiene todo casi preparado para iniciar la nueva etapa de su título más popular, que incluirá una serie de novedades para los jugadores. Aquí te contamos todos los detalles confirmados hasta ahora.

Con Halloween a un par de semanas, esta nueva entrega de Call of Duty Mobile será completamente aterradora, ya que regresará el modo asedio de los no muertos. Eso no es todo, sino que también incluirá nuevos agentes, armas, habilidades y contenido variado, además del renovado pase de batalla.

Aunque Activision aún no ha hecho público el nombre oficial de la adición a su battle royale, la versión de China se encargó de filtrarlo, por lo que ahora sí sabemos cómo han denominado a la novena temporada de CoD: Nightmare, en inglés, o Pesadilla, en español.

Adicionalmente, también se tiene una fecha exacta para el lanzamiento. Si la temporada 8, es decir, la actual, finaliza el mismo día en que concluye el pase de batalla, CoD: Nightmare comenzará el próximo 20 de octubre a las 7.00 p. m. en Perú. Ten en cuenta que se tratará de una actualización interna.

¿Qué contenidos tendrá Call of Duty: Nightmares?