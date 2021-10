Call of Duty: Ghostface y Frank the Rabbit llegan por Halloween

Dos asesinos de culto llegan a Call of Duty con motivo de la celebración de la Noche de Brujas. En el evento titulado The Haunting, los nuevos modos de juego incluirán a las figuras de las películas Scream y Donnie Darko para el deleite de los fans. La sexta temporada de Call of Duty: Black Ops Cold War y Call of Duty: Warzone viene repotenciada por estas fechas y hará que los multijugadores enfrenten sus miedos con los escalofriantes personajes cinematográficos para ganar recompensas, nuevas armas, nuevos lotes y más.

¿Cómo jugar con Ghostface?

Para poder disfrazarte de Ghostface en Warzone y Black Ops Cold War, estará disponible el lote de operador SCREAM por tiempo limitado. Adicional a ello, el paquete incluirá el característico remate final violento, el Scary Hours, una tarjeta de visita animada, emblema, el teléfono inalámbrico, tres proyectos de armas legendarias, la hoja fantasma y el cuchillo que te permite convertirte en el asesino.

Protagonista de la saga "Scream" vuelve para Halloween. Foto: tycsports.com

¿Cómo jugar con Frank the Rabbit?

Este personaje llegará al juego a partir del 24 de octubre en el lote paquete de tranzadoras Donnie Darko, también por tiempo limitado. Incluirá un arma, una tarjeta de visita, un reloj, un amuleto y tres proyectos de armas legendarias.

Acompañado de Ghostface, llega el personaje de"Donnie Darko". Foto: tycsports.com

¿Qué podemos esperar de The Haunting?

En el battle royale de Call of Duty se jugará con el modo de tiempo limitado Ghosts of Verdansk, en el cual la maldición trae de vuelta oscuridad a Verdansk. Por su parte, en Black Ops Cold War, los zombis transportarán al jugador a una batalla por la supervivencia.

En ambos juegos se podrá pedir recompensas al completar los diferentes desafíos que nos ponga el evento, y uno de los primeros será desbloquear el prototipo del arma a distancia LAPA SMG.