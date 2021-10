Steam prohíbe el uso de criptomonedas y Epic Games ‘aprovecha’ para aceptarlas públicamente

La plataforma para juegos en línea Steam acaba de informar que ya no aceptará pagos con criptomonedas ni con token no fungible (NFT). Si bien la negativa hacia estos tipos de intercambio es temporal, la noticia sorprendió a gran parte de los desarrolladores que trabajan con esta divisa, lo cual fue inmediatamente aprovechado por Epic Games para declarar públicamente que ellos seguirán aceptando este medio de pago digital.

En efecto, Epic Games explicó que los juegos que utilicen tecnología blockchain serán bienvenidos, siempre y cuando cumplan las condiciones y clasificaciones marcadas por el servidor en línea. Esta decisión será una de las principales estrategias que utilizará Epic para hacerle frente a su competencia y disparar su cifras de ganancia en lo que queda del año.

Lo comunicado por Steam se oficializó en el apartado ‘Qué no deberías publicar’ de Steamworks, y de momento no se ha explicado el motivo de esta modificación; no obstante, una de las razones que se vaticina es la del canal SpacePirate, que indica que la prohibición sobre las criptomonedas sería para que las empresas no puedan vender artículos gamer que puedan tener un valor real.

Precisamente, la desarrolladora Space Pirate es una de las más afectadas, ya que su principal juego Age of Rust sería eliminado de Steam. “Si bien respetamos la elección, creemos fundamentalmente que los NFT y los juegos blockchain son el futuro. Es por eso que comenzamos este viaje con todos ustedes” indicó el juego mediante su cuenta de Twitter.

Otros de los reconocidos títulos que se quedarían fuera por esta medida serían Axie Infinity, Nine Chronicles y Town Star; sin embargo, el golpe más fuerte lo tendrían aquellas desarrolladoras que estaban innovando en este sistema de economía, debido a la alta rentabilidad que ofrecía.