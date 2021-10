Marvel’s Guardians of the Galaxy: conoce los requisitos mínimos para jugarlo desde la PC

Marvel’s Guardians of the Galaxy es el nombre del nuevo videojuego con el que Marvel busca recobrar la confianza de los gamers. El título en mención está siendo desarrollado entre Eidos-Montreal y Square Enix, quienes además de revelar un nuevo tráiler, dieron a conocer los requisitos mínimos y recomendados para jugarlo desde la PC.

Este videojuego te permitirá explorar la galaxia jugando en el papel de Star Lord, Gamora, Rocket, Drax y Groot. Cada uno de ellos contará con su propio set de habilidades. Al igual que en los cómics, tendrás que enfrentar a varios villanos en escenarios alucinantes.

Según detalla Level Up, el equipo de desarrollo del videojuego de los Guardianes de la Galaxia mencionaron que el título apostará por todos los detalles que dan forma a la franquicia, como mundos exóticos, su humor y el caos que rodea al equipo. Asimismo, también se añadió una banda sonora con un listado de temas licenciados muy interesantes y originales.

Marvel’s Guardians of the Galaxy se estrenará el próximo 26 de octubre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (Steam y Epic Games Store). Si quieres disfrutar de este videojuego a través de una computadora, te contamos cuáles son los requisitos mínimos y recomendados para jugarlo.

Marvel’s Guardians of the Galaxy - Requisitos mínimos en PC

Sistema Operativo: Windows 10 - 64 Bit versión 1803

CPU: AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-4460

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 570

Memoria RAM: 8 GB

DirectX: 12

Almacenamiento: 150 GB

Marvel’s Guardians of the Galaxy - Requisitos recomendados en PC