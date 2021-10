Nvidia GeForce Now llega a Latinoamérica: catálogo, planes y dispositivos compatibles

GeForce Now, el servicio de streaming de videojuegos de Nvidia, finalmente está disponible de forma oficial en Latinoamérica. Producto de una colaboración con la empresa ABYA, los jugadores de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay ahora tendrán la oportunidad de disfrutar de sus beneficios.

Una de las ventajas más importantes de la plataforma es la posibilidad de ejecutar más de 1.000 títulos en cualquier dispositivo sin preocuparnos por tener potentes especificaciones de hardware. Esto se debe a que los servidores de Nvidia se encargan de transmitir los juegos en tiempo real directamente desde la nube.

Actualmente, se puede acceder a GeForce Now a través de computadoras Windows y Mac OS, dispositivos móviles Android, iPhone y iPad (vía Safari), televisores Android TV y navegadores web Google Chrome y Safari. Para ello, deben cumplir los siguientes requisitos mínimos del sistema:

iMac, MacBook o Mac Pro con macOS 10.10 o versiones superiores PC con una versión de 64 bits de Windows 7 o posterior Teléfonos y tablets con Android 5.0 o superior iPhone y iPad con iOS 14.3 o posterior Google Chrome versión 77 o superior Android TV versión 5.0 o posterior

A su vez, se requiere una conexión a internet de al menos 15 Mbps para ofrecer una resolución de 720p a 60 fps y de 25 Mbps para brindar una calidad de 1080p a 60 fps. De igual manera, en algunos equipos se necesitará una conexión Ethernet por cable o un enrutador inalámbrico de 5 GHz.

¿Qué videojuegos son compatibles con GeForce Now?

El catálogo de títulos compatibles con GeForce Now en Latinoamérica incluye a Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, Rainbow Six Siege, Hitman 3, Half-Life 2, Metro 2033, Outlast 2, Far Cry 5, Watch Dogs Legion, Crysis Remastered, Control, A Plague Tale Innocence, Overcooked y más.

Cabe resaltar que, a diferencia de la competencia, el servicio de streaming de Nvidia no brinda acceso a estos videojuegos como parte de su membresía, tan solo permite que los usuarios puedan ejecutar los que ya han adquirido previamente en plataformas como Steam, Epic Games, Origin o Ubisoft Connect.

No obstante, GeForce actualmente cuenta con soporte para alrededor de 100 títulos gratuitos en casi todos los dispositivos, como Fortnite, Apex Legends, Dota 2, Counter-Strike, Argo, League of Legends, Brawlhalla, Destiny 2, Eternal Return, Rocket League, SMITE, Star Trek Online y Warframe.

¿Qué tipos de membresía ofrece GeForce Now?

GeForce Now cuenta con dos planes de membresía: gratis y priority. El primero permite transmitir juegos sin costo, aunque con un límite de 30 minutos por sesión y tras una larga lista de espera para poder acceder al servidor.

Por su parte, el segundo ofrece, por una cuota mensual, prioridad para acceder a los servidores, por lo que el tiempo de espera es considerablemente menor, así como sesiones extendidas de hasta 6 horas y soporte para ray-tracing (trazado de rayos) en tiempo real con juegos RTX ON.