Marvel’s Guardians of the Galaxy presenta trajes de Gamora inspirados en los cómics

Durante la convención E3 2021, Square Enix sorprendió a los fanáticos con el anuncio de un nuevo videojuego en colaboración con Marvel Entertainment: Guardianes de la Galaxia, una entrega de acción y aventuras que se lanzará el próximo 26 de octubre para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC.

Con un gran enfoque en el humor y la música, la producción del título se encuentra a cargo del estudio canadiense Eidos-Montréal. A pocos días de su debut oficial, el equipo de desarrolladores decidió brindar un primer vistazo de los atuendos alternativos que los jugadores podrán seleccionar para cada uno de los protagonistas.

A través de una serie de videos compartidos en la cuenta oficial de Marvel’s Guardians of the Galaxy en Twitter, se dio a conocer tres conjuntos correspondientes a Gamora, la hija adoptiva de Thanos, cuyos diseños están inspirados en los cómics de Marvel.

El primero es Black Vortex, un traje de color verde y morado que otorga “un poder cósmico sin precedentes”. Este se basa en la edición Guardianes de la Galaxia y X-Men: Black Vortex Alpha #1 (2015).

El segundo es Casual Kill, una vestimenta compuesta por una chaqueta de cuero que resulta especialmente útil cuando se necesita “mezclarse entre la multitud y desaparecer con la misma rapidez”. Se encuentra inspirada en Infinity Gauntlet #2 (2015).

Gamora's favorite when she needs to blend in a crowd and disappear just as fast: the Casual Kill outfit.



Inspired by Infinity Gauntlet #2 (2015) #CosmicOutfits pic.twitter.com/voLd1JggCY