Roblox: ¿cómo jugar gratis a El Juego del Calamar en Android, iOS y PC?

Roblox, la plataforma social de videojuegos disponible para iOS, Android y PC, ofrece todo un universo de opciones para divertirse. Su punto fuerte es su propia comunidad, la misma que se encarga de llevar toda experiencia posible y convertirla en juego. Esto es precisamente lo que ocurrió con El Juego del Calamar, una popular serie de Netflix cuya trama inspiró a una gran variedad de minijuegos, a los cuales te enseñaremos hoy a disfrutar gratuitamente en esta guía.

Usar la plataforma es totalmente gratis para cualquier usuario. Está disponible para todo dispositivo iOS y la Xbox One. Su catálogo de juegos es casi infinito, pero aquí nos centraremos en tres de las mejores pruebas hechas para imitar a El juego de Calamar en Roblox.

¿Cómo jugar a El Juego del Calamar en Roblox en Android, iOS y PC?

Dentro de Roblox se nos ofrecen algunas opciones para jugar inmediatamente, pero la variedad es tal que se nos hará difícil encontrar algo sin utilizar el buscador. Para encontrar rápidamente todos los títulos inspirados en El Juego del Calamar, debemos ir a la web oficial del juego y escribir “Squid Game”. Esta frase (la de la serie en inglés) nos arrojará muchos más resultados que si los buscamos en español.

Cuando introduzcamos la frase en el buscador, inmediatamente veremos decenas de resultados para probar. Debes tener en cuenta que no hay una versión oficial de Squid Game para Roblox y que realmente solo se tratan de recreaciones hechas por los propios usuarios. Aun así, esto no significa que no sean de calidad pues incluso fue una de estas la que utilizó ElRubius para su reciente torneo.

Squid Game. Foto: Roblox

The Squid Games en Roblox. Foto: Roblox

El Juego del Calamar en Roblox. Foto: Roblox

Aquí te dejamos una lista con las recreaciones de El Juego del Calamar más populares en la plataforma: