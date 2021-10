Nintendo revela precios de Switch Online + Expansion Pack que incluye juegos de N64 y Sega

El pasado 24 de septiembre, Nintendo realizó un evento virtual donde hizo varios anuncios. Uno de los más importantes fue la confirmación del lanzamiento de una nueva suscripción llamada Nintendo Switch Online + Expansion Pack para que los usuarios puedan disfrutar de un amplio catálogo de videojuegos de Nintendo 64 y Sega Mega Drive. Mencionada lista consta de Super Mario 64, Mario Kart 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Sonic the Hedgehog 2, Contra: Hard Corps, entre otros títulos.

En aquel entonces, la compañía japonesa no brindó mayores detalles sobre esta nueva suscripción. Lo único que dijeron es que lanzarían, paralelamente, unos mandos de Nintendo 64 y Sega Mega Drive que serían compatibles con Nintendo Switch. Pasaron las semanas y la desarrolladora de videojuegos finalmente acaba de revelar los precios que tendrán que pagar los jugadores que deseen beneficiarse con estos juegos retro. ¿Cuánto costará?

De acuerdo a Bolavip, portal especializado en videojuegos, los usuarios que deseen contratar este servicio de manera individual tendrán que pagar una membresía anual de US$ 49.99. Aunque también habrá una membresía familiar (que incluye hasta ocho cuentas) que costará, aproximadamente, US$ 79.99 al año.

Cabe resaltar que Nintendo Switch Online + Expansion Pack estará disponible a partir del 25 de octubre de 2021.

¿Qué pasa si ya pagas la antigua suscripción?

Aquellos usuarios que ya se suscribieron a Nintendo Switch Online tendrán la posibilidad de cambiarse a esta nueva membresía si así lo desean. Recordemos que este servicio tiene un costo anual de US$19.99 y permite disfrutar solo de juegos de NES y SNES.

Juegos de Nintendo 64 que estarán disponibles

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: Win

BackYoshi’s Story.

Juegos de SEGA Mega Drive que estarán disponibles