‘Slender: the arrival’: así puedes descargar gratis el juego de Slender man en tu teléfono

Tuvo que pasar 8 años para que uno de los mejores juegos de Slender man llegue a los smartphones iOS y Android.

Slender: the arrival llega como un juego free to start; es decir, solo te permitirá jugar gratis el primer capítulo y los demás tendrás que comprarlos. Foto: Slender: the arrival