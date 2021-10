Epic Games Store adelanta Halloween con este juego gratis en el que jugarás como zombie

Epic Games Store continúa ofreciendo juegos gratis para todos los usuarios de PC. Como cada jueves a las 10.00 a. m., hora de Perú, la tienda de la compañía dirigida por Tim Sweeney renueva su catálogo de regalos ofreciendo sin costo alguno un videojuego que te permitirá jugar en el papel de un zombie.

Stubbs the zombie in rebel without pulse es el nombre del juego gratis de la semana en Epic Games Store. Este título es la versión remasterizada de la clásica entrega que se estrenó originalmente en 2005, donde encarnamos a un muerto viviente a finales de los años 50.

La trama del videojuego se desarrolla en la tranquila ciudad de Punchbowl. Nuestra misión será exterminar a los habitantes para que los muertos vivientes tomen el control del territorio. Stubbs the zombie in rebel without pulse es catalogado por los gamers como uno de los mejores juegos de zombies que existen, por lo que te recomendamos aceptar este regalo de Epic Games Store.

Recuerda que solo bastará con ingresar a la tienda, conectarte a tu cuenta y canjear el videojuego en cuestión para que sea tuyo por siempre. A diferencia de otras promociones, no será necesario descargarlo en tu PC para tenerlo. Si te gustan los juegos de zombies, te mostramos cuáles son sus requisitos. Reclámalo desde aquí.

Sistema Operativo: Windows 10

Procesador: Intel Core i3-4170 (3.7 GHz) o AMD A8-7600 (3.1 GHz)

Memoria RAM: 8 GB

Almacenamiento: 5 GB

Por otra parte, la tienda de videojuegos de Epic Games está regalando el Epic Pack de Paladins, con el cual podrás desbloquear cuatro campeones y objetos cosméticos de cada uno de ellos. Ten en cuenta que Stubbs the zombie in rebel without pulse y el paquete estarán disponibles hasta el próximo jueves 21 de octubre de 2021.