Call of Duty lanza fuerte mensaje contra los hackers: “pronto sabrán a qué nos referimos”

La fuerte popularidad que han recibido los juegos como servicio en los últimos años, ha hecho que ahora haya grandes franquicias con títulos gratuitos y disponibles para todo el mundo. Call of Duty es una de ellas, y Warzone ya se estableció como uno de sus videojuegos más exitosos y acertados. Lamentablemente, no todo es motivo para celebrar, y uno de los males que parece no abandonar al Battle Royale de Activision desde sus inicios es el dilema de los hackers. Ahora, han decidido cambiar su estrategia y anuncian grandes cambios.

Call of Duty siempre ha sido una franquicia atestada por los hackers. Su amplia popularidad en consolas y PC y el hecho de que se trata de un shooter donde es posible recurrir a muchos trucos, lo han hecho blanco fácil para millones de usuarios malintencionados. Sin embargo, Warzone parece ser el que se ha llevado la peor parte, y eso se explica sobre todo por su popularidad.

Desde su lanzamiento en marzo de 2020, el Battle Royale ha sufrido oleada tras oleada de hackers. El problema es tan serio que hace poco decidieron cambiar por completo su sistema antitrampas. El nuevo anticheat se llama Ricochet y aún no hay noticias sobre cuándo comenzará a desplegarse y en qué se diferenciará de lo hecho anteriormente.

Según la propia Activision, hay todo un equipo de desarrolladores atrás de este nuevo sistema. Todos ellos han trabajado durante todo el 2021 tenerlo listo para estas fechas. Por ejemplo, el nuevo lanzamiento de la saga, Call of Duty: Vanguard, ya lo tendrá incorporado para este 5 de noviembre (fecha de su lanzamiento).

Hay mucha expectativa sobre cómo afectará este cambio a la realidad de Warzone y los hackers. En la compañía, aseguran que Ricochet se integrará al Battle Royale antes de finalizar el 2021, con la llegada del nuevo mapa ambientado en el Pacífico.

Por lo pronto, lo más destacable dentro de esta expectativa, ha sido un curioso mensaje de los propios desarrolladores de Warzone en sus redes sociales, el cual dice lo siguiente:

“Queridos tramposos”, inicia el aviso. “Amamos los juegos. Es nuestra pasión. Tenemos el honor de hacer juegos para los más grandiosos fans en el mundo. No siempre lo hacemos bien, pero estamos comprometidos a dar lo mejor”.

“Hacer trampa arruina la diversión para todos. A nadie le gusta un tramposo. Nuestra meta es brindar una experiencia divertida y justa”, continúa. “Por nuestros desarrolladores, por nuestros fans, y sobre todo, por todos los jugadores de Call of Duty en el mundo: los tramposos no son bienvenidos. No hay tolerancia para ellos y, pronto, sabrán a qué nos referimos”.

Sin duda, el tono de la advertencia no ha pasado desapercibido y ya son miles los fans del juego que esperan ansiosos un cambio con la política antihacker. Solo tendremos que esperar para ver si los vientos cambian.