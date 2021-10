Back 4 Blood supera récord de Left 4 Dead de jugadores simultáneos en Steam

Back 4 Blood se ha convertido en el juego del momento en Steam. El juego de zombies desarrollado por Turtle Rocks Study se lanzó el pasado martes 12 de octubre en todas consolas y PC. Muchos lo han comparado con el mítico Left 4 Dead e incluso señalan que se trata de su secuela espiritual. Sea como fuere, el videojuego ya es todo un éxito en Steam.

Pese a que Back 4 Blood se encuentra disponible en Epic Games, parece ser que varios miles de jugadores prefirieron comprarlo desde la tienda de Valve; es decir, Steam, lo cual ocasionó que el título supere el récord de jugadores simultáneos de Left 4 Dead en su primer día.

De acuerdo a las métricas publicadas por el portal SteamDB, se menciona que el juego de zombies creado por Turtle Rocks Study alcanzó la impresionante cantidad de 57.883 jugadores conectados un día después de su lanzamiento oficial.

Back 4 Blood 4

En 2009, una año después del lanzamiento oficial de Left 4 Dead, juego que también fue desarrollado por Turtle Rocks Study, el título lograba reunir a 30.818 jugadores en jugando desde la plataforma de Steam.

Left 4 Dead 2

Sin embargo, la población de Back 4 Blood se ha reducido en unos cuantos miles a dos días de su lanzamiento. Hoy, 13 de octubre, el juego tiene 43.158 jugadores, cifra que sigue siendo superior a la de Left 4 Dead.

Back 4 Blood

A pesar de ello, el nuevo título que nos lleva a un mundo postapocalíptico repleto de zombies, no ha logrado romper la infartarte marca que alcanzó el legendario Left 4 dead 2, el cual mantiene el récord histórico de 162.399 activos en la plataforma de Valve.

Es importante precisar que esta cifra se registró en diciembre de 2013, cuando Valve regaló Left 4 Dead 2 a todos los usuarios que estaban registrados en Steam por motivos navideños.

Si aún no has jugado Back 4 Blood, te contamos que el título cuenta con partidas offline y online con modos multijugador y en solitario. Además, el videojuego se encuentra disponible para PC (Steam y Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S.