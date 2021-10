Among Us retrasa nuevamente su lanzamiento en PlayStation y Xbox

Among Us, el popular videojuego indie que se convirtió en todo un acontecimiento a mediados de 2020, ha visto truncado muchos de sus planes a corto plazo. InnerSloth, el equipo desarrollador, obtuvo la fama repentinamente cuando su título se hizo popular en Twitch de la noche a la mañana, aun siendo conformado por pocas personas. Ahora, tras más de un año de su explosión, todavía no se tiene certeza de cuándo llegarán las esperadas versiones de PlayStation y Xbox, principales consolas de sobremesa del mercado.

Among Us debe su fama a un importante factor social y fue prácticamente la comunidad quien la hizo reaparecer de la oscuridad cuando muchos streamers populares comenzaron a jugarlo.

El éxito llegó sin avisar y, como sucede con todo título en la cúspide de su popularidad, las actualizaciones pasaron a ser la prioridad dentro del itinerario de Innersloth.

La fecha de lanzamiento de Among Us para Xbox y PlayStation se había programado para septiembre de 2021, según sus propios creadores, pero todo tuvo que postergarse debido a que se lanzaron dos actualizaciones grandes en los últimos meses, que parecen haber consumido toda la capacidad del equipo.

Por lo pronto, en InnerSloth se mantienen positivos y aseguran que las versiones de consola todavía están programadas para 2021. La intención es clara: no quieren casos como los de Cyberpunk 2077 y esperan entregar un producto completamente pulido para cuando llegue el momento de probarlo en consolas.

Las últimas actualizaciones de InnerSloth también mantuvieron al equipo muy ocupado. Vale recordar que a fines de septiembre, los servidores del juego colapsaron por completo y estuvo fuera de línea por alrededor de tres días. Tras el incidente, los creadores revelaron que habían sido víctimas de un ataque y que estaban trabajando para mejorar sus equipos e infraestructura.

Por lo pronto, la experiencia general de Among Us sigue buscando expandirse con nuevas mecánicas. Hace poco, los desarrolladores anunciaron la llegada de nuevos roles que harán más compleja la dinámica de las partidas entre tripulantes e impostores. Todavía no se conoce ni de qué se tratan estos ni cuándo llegarán. Aun así, el reloj sigue contando y es seguro que InnerSloth batalla contra el mismo antes de que su título deje de ser relevante.