Equipos peruanos son eliminados del mundial de Dota 2 y fans los despiden con cómicos memes

Thunder Predator y Beastcoast, los equipos peruanos que clasificaron al mundial de Dota 2, terminaron siendo eliminados del torneo organizado por Valve, lo que generó una profunda tristeza en miles de fans que esperaban mejores resultados. En redes sociales, sobre todo en Facebook y Twitter, los usuarios no dudaron en despedirlos con graciosos memes que demuestran lo queridas que son estas escuadras. Aquí una recopilación de los mejores.

El primer equipo peruano en ser eliminado en The International 10 fue Thunder Predator. El campeón de la Movistar Liga Pro Gaming no tuvo una buena racha, ya que perdió todos sus encuentros. Por ese motivo, terminó en el último lugar del Grupo A con cero puntos. Pese a su temprana partida, este team especializado en Dota 2 logró ganar la suma de US$ 100.000 por su participación.

La segunda escuadra en ser eliminada fue Beastecoast. El equipo que está compuesto por cuatro peruanos y un boliviano quedó quinto en el grupo B, por lo que pasó a la Lower Bracket. Ya en esta instancia tuvo que enfrentar a Alliance, pero lamentablemente perdió. Pese a la derrota, la escuadra consiguió obtener US$ 600.300 por su participación en el mundial de Dota 2.

Team Undying, el equipo estadounidense que tiene entre sus filas al peruano Timado, también fue eliminado de The International 10. Ellos habían quedado quintos en el grupo A y clasificaron a la Lower Bracket, donde perdieron contra la escuadra europea Fnatic. Al igual que Beastcoast, ganaron US$ 600.300 por su desempeño en este torneo organizado por Valve.

A continuación, te dejamos una recopilación de los mejores memes que publicaron los usuarios, luego de la derrota de Thunder Predator y Beastcoast.

Estos son los mejores memes que se volvieron virales. Foto: captura de Facebook

