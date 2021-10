Google Play Store empieza a eliminar videojuegos inspirados en el Juego del Calamar

La popularidad del Juego del Calamar ha provocado que varias desarrolladoras de videojuegos lancen aplicaciones que están inspiradas en los retos vistos en esta exitosa serie coreana de Netflix. Sin embargo, desde hace algunos días, se han comenzado a eliminar todas esas apps que habían sido originalmente publicadas en Google Play Store, la tienda virtual de los dispositivos Android. ¿Por qué?

Según detalla Alfabetajuega, un portal especializado en videojuegos, existen dos posibles motivos por los que el gigante tecnológico habría retirado estas aplicaciones de Play Store. La primera es que todas infringían los derechos de autor, es decir, ninguna de ellas tenía el permiso para llamarse ‘Squid Game’ (nombre original de la serie).

La segunda razón sería que los creadores de la serie estarían desarrollando un videojuego oficial del Juego del Calamar. Por ese motivo, habrían pedido retirar las otras apps que estaban utilizando su nombre en la tienda de Android.

Tom Henderson, famoso por sus acertadas filtraciones del mundo gaming, publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Aparentemente un tipo de juego estilo “Juego del Calamar” ya se encuentra en desarrollo. No estoy seguro de que estudio estaría a cargo. El futuro de los Battle Royale está llegando”.

Sean cual sean los motivos por los que se borraron Squid Master, PinkGame: Squid, Fish Game u otras aplicaciones similares, te recomendamos no borrarlas, ya que no podrás volver a instalarlas nuevamente, a menos que bajes la APK de un sitio no oficial, lo que no es recomendable.