FIFA: EA Sports analizaría cambiarle el nombre a su conocida saga de simulador de fútbol

FIFA 22 es la nueva entrega de la conocida franquicia de EA Esports. Sin embargo, los próximos lanzamientos de esta saga podrían llamarse de otra manera. De acuerdo a un reportaje de The New York Times, el estudio canadiense plantea realizar varias modificaciones significativas en su simulador de fútbol y uno de ellos sería el cambio de nombre. Ya no se llamaría FIFA.

En la publicación del medio estadounidense, se menciona que la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) buscaría cobrarle más de 1000 millones de dólares a EA Sports para renovarle la licencia con la que podrá usar su nombre en la saga de juegos de fútbol por cuatro años más.

Además de la gran cantidad de dinero, parece ser que el estudio y el organismo del fútbol mundial tienen distintas perspectivas respecto al futuro de la marca en la industria de los videojuegos.

Con esto, la FIFA quiere tener mayor control sobre la marca y así poder negociar colaboraciones con otras compañías de la industria gaming, pero esto es imposible ahora porque hay un contrato de exclusividad con EA Sports.

Por otra parte, el estudio canadiense ha propuesto algunas ideas que no han sido del agrado para el organismo, como la implementación de productos digitales NFTs, presentar videos de partidos reales y hasta realizar torneos de juegos presenciales.

Debido a ello, Electronic Arts estaría planteando cambiarle de nombre a sus juegos de FIFA, aunque no han trascendido más detalles sobre esta estrategia. A su vez, desde Level Up, señalan que podría tratarse de una estrategia para la renegociación de la licencia y uso de la marca en el videojuego.