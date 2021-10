Dota 2: ¿cuáles fueron los resultados de The International 10 hoy, 13 de octubre?

Este miércoles 13 de octubre se llevó a cabo el segundo día de los play-offs de The International 10, que ya no cuenta con representantes peruanos tras la eliminación de Team Undying y Beastcoast. Los jugadores que quedan en competencia disputaron partidas vibrantes; no obstante dos equipos más le dijeron adiós a la posibilidad de ganar el Aegis.

En el cuadro del upper bracket, los dos enfrentamientos tuvieron que irse al desempate, ya que los cuatro equipos que se mantenían la llave ganadora del evento principal quedaron empatados, por lo que los resultados quedaron 2-1 en sus juegos correspondientes.

El equipo chino PSG.LGD se sobrepuso muy temprano ante su similar del sudeste asiático T1 en una partida que regaló jugadas más que emocionantes por parte de ambos conjuntos. Por su parte, el equipo europeo Virtus.pro derrotó a la también escuadra china Vici Gaming.

El cuadrante eliminatorio queda así con los resultados de hoy. Foto: Liquipedia.

Los dos duelos que quedaban se desarrollaron en el lower bracket y tuvieron resultados parecidos, ya que no tuvieron que recurrir a un tercer juego. Team Spirit apabulló a Fnatic con un 2-0 y eliminó toda posibilidad para el team fundado en Reino Unido. Asimismo, OG no tuvo problemas para superar a Quincy Crew, que se quedó eliminado y se llevó 800.400 dólares.

Este jueves 14 de octubre continúa el The International 10 y los equipos que abrirán lo que resta de la zona inferior serán Alliance y T1, que definirán a las 2.00 a. m. quién continúa con vida en la competencia. De igual modo, en el otro match de esta parte del cuadro general se medirán Vici Gaming y Evil Geniuses a las 5.00 a. m.

Para cerrar la jornada, el upper bracket resolverá qué equipos pasan a la final de ganadores. Por un lado, Invictus Gaming chocará frente a Team Secret a las 8.00 a. m.; mientras que los número 1 del mundo PSG.LGD jugarán su pase ante la escuadra rusa Virtus.pro a las 11.00 a. m. El mundial de Dota 2 continúa hasta el próximo domingo 17 de octubre, fecha que acontecerá la gran final.