Fortnite: Epic Games admite que el modo de juego Impostores está inspirado en Among Us

Among Us fue uno de los juegos indies más populares del último tramo de 2020. En aquel entonces, el videojuego se podía disfrutar a través de dispositivos móviles iOS y Android y PC. La gran fama que alcanzó hizo que algunos estudios lo tomen como referencia para crear sus propias propuestas, y uno de ellos fue Epic Games con Impostores a través de Fortnite.

El videojuego de InnerSloth nos invita a adivinar quién está matando a los miembros de la tripulación. Este cazador es conocido como impostor. Para la sorpresa de muchos, Epic Games lanzó Impostores, un nuevo modo de juego para Fortnite que fue duramente criticado por los trabajadores del estudio indie y los mismos gamers en redes sociales.

Entre las críticas que recibió Epic Games por Impostores, los creativos de InnerSloth mencionaban que la compañía de Tim Sweeney carecía de creatividad, pues les había copiado el escenario, modo de juego y hasta la experiencia de su conocido título.

Cofundador de InnerSloth critica a Epic Games por el modo de juego Impostores de Fortnite. Foto captura: Twitter

Ha pasado un tiempo desde que Epic Games implementó este juego y recién ha admitido que la modalidad está inspirada en Among Us desde la cuenta oficial de Fortnite en Twitter. “El parche v18.20 viene con mejoras de Impostores, ¡el modo de juego inspirado en Among Us de Inner Sloth!”, se le en la publicación.

Por otra parte, el estudio anunció que Impostores también incluirá la nueva función preferencia de rol, con la que los jugadores podrán seleccionar si prefieren ser impostor o agente. De esta manera, la firma quiere que los fans jueguen en su rol favorito durante las partidas públicas o privadas, aunque la elección no está garantizada.

Adicionalmente, los creadores de Fortnite mencionaron el arribo de una importante función: una lista de reproducción de chat de voz abierto. Esta opción se mantendrá activa para los jugadores que quieran disfrutar de la partida sin audio en el chat.