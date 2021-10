Epic Games incumple contrato con Google sobre su tienda de apps y recibe demanda

Epic Games añadió un sistema de pago propio para su juego Fortnite, lo cual va en contra del contrato acordado con Google sobre su inclusión en la Play Store. En los documentos hechos públicos, se estipula que, al implementar su propio sistema de pago, la empresa desarrolladora de videojuegos violó intencionalmente los términos contractuales que permitían que la franquicia Fortnite estuviese disponible en la tienda de apps de Google.

De esa manera, Epic Games se estaba saltando las comisiones que habían sido impuestas por Google, ganancias que no iban de acuerdo a lo pactado entre ambos gigantes tecnológicos.

“Los consumidores y desarrolladores no tienen que usar Google Play, eligen usarlo cuando se les da una opción entre las tiendas de aplicaciones de Android y los canales de distribución. Google respalda esa opción a través de Android, las políticas de Play Store y los acuerdos de Google con desarrolladores y fabricantes de dispositivos”, aseveró la empresa, y añadió que “Epic se ha enriquecido injustamente a expensas de Google”.

No obstante, no te preocupes. El altercado no afectará a los jugadores, ya que, aunque Fortnite ha sido expulsado de la Play Store, los millones de usuarios de Android que ya descargaron la aplicación desde la tienda aún pueden acceder al sistema de pago externo de Epic.

Adicionalmente, Fortnite aún seguirá disponible en móviles con el sistema Android debido a que puede ser descargado directamente desde su página web, a diferencia del caso de iOS; es decir, para aquellos usuarios de iPhone y iPad, instalar el juego será imposible.