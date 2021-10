Dota 2: Beastcoast pierde contra Alliance y es eliminado del The International 10

Beastcoast lo dio todo, pero no fue suficiente para ganarle a Alliance y seguir compitiendo en el mundial de Dota 2. El equipo peruano no encontró la manera de salir de la presión que mostró el roster europeo desde el inicio del encuentro. De esta manera, The International 10 se queda sin el último de los representantes peruanos.

Beastcoast y Alliance protagonizaron el tercer encuentro de la Lower Bracket del mundial de Dota 2. Fue una única partida de eliminación directa. El que ganaba se mantenía en competencia y aseguraba 800.400 dólares, mientras que el perdedor tendría que regresar a casa. En esta ocasión, le tocó al equipo peruano.

Encuentro complicado

Los campeones del TI3, equipo conformado por ‘s4′, ‘Limmp’, ‘Nikobaby’, ‘Handsken’ y ‘Fng’, jugaron con los héroes Dragon Knight, Lina, Spectre, Lion y Elder Titan, mientras que los representantes del Dota sudamericano, ‘K1′, ‘Stinger’, ‘Chris Luck’, ‘Scofield’ y ‘Wisper’, escogieron a Sand King, Windranger, Shadow Demon, Sven y Nyx Assassin.

Alliance no dejó pensar a ‘Stinger’ y ‘Scofield’, pues sus miembros presionaron en todas las líneas desde el inicio de la partida y los sudamericanos nunca supieron salir de la presión en su totalidad. Aunque tuvieron muy buenas team fighters, ninguna fue trascendental para los latinos.

La partida tuvo una duración de 43:57 minutos. Los europeos alcanzaron 44 asesinatos contra los 19 para el equipo peruano. El MVP del encuentro fue la Lina de ‘Limmp’, quien fue determinante en cada una de las team fights propuestas por ambos rosters.

Con la eliminación de Beastcoast, el mundial de Dota 2 ya no contará con presencia peruana, ya que Team Undying de ‘Timado’ también fue derrotado en el primer encuentro de la Lower Bracket del The International 10.

Debido a la derrota frente Alliance, el equipo peruano quedó en el puesto 15 del mundial de Dota 2 y se lleva a casa 600.300 dólares, siendo esta su peor presentación desde el 2019, cuando quedó entre los ocho mejores del TI9.