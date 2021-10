Call of Duty Vanguard: nuevo teaser revela detalles del modo Zombies

La Segunda Guerra Mundial regresa a la saga Call of Duty con la llegada de Call of Duty: Vanguard que debutará en todo el mundo este próximo 5 de noviembre, tanto en PC como en consolas PS4, PS5, Xbox Series X/S y Xbox One. Sin embargo, el videojuego desarrollado Sledgehammer Games y Activision tendrá como novedad el modo Zombies, que incluirá una campaña.

Zombies se ha convertido en uno de los modos de juego más emblemáticos y populares de la serie Call of Duty. Lo que comenzó como un modo bonus en Call of Duty: World at War se transformó en una experiencia completa con una historia extensa y una jugabilidad inmersiva. Cada partida agrega mapas nuevos y características emocionantes.

Call of Duty: Black Ops Cold War presentó recién su mapa final de zombies, Forsaken, lo que marca el final del primer capítulo de la historia de Éter Oscuro. La novedad es que Treyarch encabeza el desarrollo del modo Zombies de Call of Duty: Vanguard, lo que significa que sus fans tendrán otro año de contenido de zombies de alta calidad.

Según el teaser publicado por la propia cuenta oficial de Twitter de Call of Duty, la presentación del modo Zombies de Call of Duty: Vanguard tendrá lugar el 14 de octubre de 2021.

Zombies + Dark Aether + Demons!? 🤘#Vanguard is bringing one of your favorite modes with a sinister twist.



📆 Oct 14th

🕘 8AM PT



See you there. pic.twitter.com/spn9SWwvvo — Call of Duty (@CallofDuty) October 12, 2021

Aunque no se ha confirmado, se espera que la revelación se pueda ver en directo a través de los canales de YouTube y Twitch de Call of Duty. No se ha detallado el contenido que se mostrará, pero se esperan detalles de la jugabilidad, la historia y las principales novedades, así como un vistazo extenso a este modo.