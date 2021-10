Seguramente has escuchado que Roblox, pese a ser uno de los videojuegos y plataformas sociales más populares del momento, no es lo mismo si no decidimos invertir algunas monedas en él. No hay de qué culparnos, pues casi todos los juegos gratis que existen tienen esta característica. Sin embargo, el pequeño título de PC es uno en su especie y puede jactarse de tener mucho, pero mucho contenido. En esta guía te enseñaremos algunas formas prácticas de sacarle el jugo sin necesidad de gastar.

Al igual que Fortnite, Free Fire y otros juegos como servicio en tendencia como Genshin Impact, Roblox sigue un modelo de negocio sostenido fuertemente en el dinero que la gente esté dispuesta a gastar en él. Pese a ello, la plataforma tiene otra característica muy importante: es una plataforma social para compartir todo tipo de proyectos creados por la misma comunidad, por lo que podemos depender únicamente de ella si lo que buscamos es entretenernos.

En este sentido, Roblox es mucho más que un videojuego gratuito. También es un escenario virtual activo y de mundo abierto en donde miles de usuarios tienen la libertad creativa para convencer a otros jugadores. Esta es la clave de su prestigio y la razón por la que podemos encontrar bastante contenido divertido en él.

Otro punto a favor es que es auténticamente multiplataforma, y podremos jugarlo hasta en un celular Android o iPhone, además de la PC y la Xbox One. Desde donde lo juegues, la mecánica siempre es la misma: anímate a explorar, busca ese juego que más se te acomode y disfruta sin invertir ni una sola moneda. Aquí te damos algunos ejemplos buenos para comenzar:

Roblox: ¿cómo divertirse en el juego sin gastar dinero?

En Roblox, existe una modalidad de juego llamada Obbys o Escapes. Estos cuestan con decenas de niveles que pueden mantenerte entretenido por buen rato, y lo mejor es que son casi siempre gratuitos.

Roblox: ¿cómo divertirse en el juego sin gastar dinero?

En el caso de que algún nivel requiera de Robux (la moneda del juego), existe un truco para no tener recurrir a desembolsar nada: unirse a los juegos de tus amigos. Esto lo puedes realizar simplemente pulsando sobre el avatar de tus contactos en el juego. De esta forma, te unirás a sus partidas y ya no tendrás que pasar por una barrera de pago.

Roblox: ¿cómo divertirse en el juego sin gastar dinero?

Otra de las actividades más divertidas que podemos encontrar en Roblox y que no necesitan de ningún pago es, sin duda, personalizar nuestro avatar. Cambiar el aspecto del personaje es completamente gratuito en la plataforma y es de por sí algo que nos puede regalar horas de recreo con las muchas opciones que se ofrecen en vestuario, accesorios y demás.