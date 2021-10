Left 4 Dead: ¿por qué sigue siendo popular después de doce años desde su lanzamiento?

Este 12 de octubre por fin se lanzará oficialmente el esperado Back 4 Blood, título desarrollado por Turtle Rock Studios, quienes son más conocidos por haber sido los responsables de la saga Left 4 Dead, que ya cuenta con doce años desde su última aparición. L4D2 es aún uno de los más populares en la plataforma de Valve, Steam, y continúa atrayendo a miles de jugadores pese a sus doce años.

¿Por qué Left 4 Dead 2 sigue siendo tan popular? En la actualidad, según cifras de Steam Charts, el último juego de la saga de zombies mantiene una media de entre 15.000 y 20.000 jugadores promedio cada mes, con pequeñas alzas recurrentes (generadas probablemente por ofertas).

El porqué Left 4 Dead sigue siendo tan concurrido es una cuestión para el análisis, pero el propio anuncio y ahora lanzamiento de Back 4 Blood dejó en claro que hay miles de fanáticos que esperaron por más de una década una continuación de la serie, o al menos una versión más moderna.

Valve y su dilema con el número 3

Left 4 Dead es una de las muchas sagas de Valve que no ha recibido un tercer título. Al igual que Team Fortress, Portal y el más infame Half-Life, la aventura de Turtle Rock siguió con esta especie de leyenda urbana que la privó de ser continuada.

Vale recordar que si bien el primer Left 4 Dead fue desarrollado por Turtle Rock, el segundo título fue elaborado casi al 100% por Valve, aunque se trata más de una especie de expansión, con más mapas, infectados y contenido. Los de Gabe Newell recibieron muchas críticas por entonces tras anunciar una secuela casi inmediatamente al lanzamiento del primer juego.

¿Por qué Left 4 Dead 2 sigue vigente?

Una de las razones que explican la vigencia de L4D2 es su propia naturaleza. Prácticamente, en el mercado no existe otro título que combine los elementos que este juego tiene: shooter en primera persona, juego cooperativo, modos de enfrentamiento, ritmo acelerado, mecánicas de disparo simples, juego a melee, etc. Muy distinto a otros juegos cercanos como Killing Floor, Dead by Daylight y World War Z.

Incluso, pese a que Back 4 Blood está siendo referido como el “sucesor espiritual”, ya han sido muchas las diferencias que la propia comunidad ha señalado respecto a la jugabilidad con Left 4 Dead 2, como por ejemplo un ritmo más lento de juego, la linealidad de los niveles y otras mecánicas como el desbloqueo de cartas.

Ahora, a pocas horas del lanzamiento de B4B, muchos están a la espera de cómo afectará esto a la comunidad de Left 4 Dead 2. Si bien es cierto que el título ya ha desplegado algunas etapas en beta, la comunidad todavía parece indecisa y muchos opinan que L4D2 no será reemplazado.

Eso sí, Back 4 Blood todavía tiene un largo camino que recorrer y su lanzamiento en consolas modernas como la PS5 y la Xbox Series X puede darle un impulso importante para llamar aún más la atención de los fans de la supervivencia zombie. Las actualizaciones y el contenido nuevo serán otro as bajo la manga. El tiempo comprobará si este título puede ganarse un lugar en un género que ya ha tenido un favorito por más de una década.