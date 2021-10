Free Fire x Venom: jugadores tendrán que enfrentarse al simbionte en nuevo evento

Free Fire x Venom es la nueva colaboración que está preparando Garena para su inmensa comunidad de jugadores. El estudio viene compartiendo detalles sobre este evento a través de sus distintas cuentas en redes sociales, y esta vez fue desde YouTube. Un video promocional nos muestra qué sucederá con el aterrizaje del Simbionte a Bermuda.

Con el estreno de la película Venom: let there be Carnage, Garena ha sorprendido a sus miles de fans al publicar un teaser de la próxima colaboración que recibirá tanto Free Fire como Free Fire Max, en la que se muestra que el simbionte se apodera de todo bermuda.

“Existe una amenaza que está por llegar a Bermuda, ¿descubrirás qué es?”, se lee en este avance.

¿Qué se sabe sobre el evento Free Fire x Venom?

Pese a que los creadores aún mantienen el misterio sobre esta colaboración entre el enemigo de Spiderman y el battle royale, algunos insiders han dado a conocer varias novedades que llegarán al videojuego.

Por ejemplo, el canal de YouTube 2 R.K Gaming reveló que no habrá skins de ambos simbiontes (Venom y Carnage) como sucedió en Fortnite, sino que Garena ha diseñado trajes como una casaca, pantalón y hasta una mascarilla inspirados en estos personajes.

A su vez, el leaker ff.vezamento.rmd publicó desde Instagram una serie de fotografías en las que se visualiza una mochila, skin de moto y la caja de botín con temática de Venom y Carnage.

Free Fire x Venom

Todo este contenido fue encontrado en los códigos de Free Fire, por lo que se espera que se hagan oficiales en los próximos días con el lanzamiento del evento de Venom y Carnage, cuya fecha de estreno aún no se ha revelado.