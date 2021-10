Ibai y AuronPlay envían mensaje: “No dejen de trabajar ni ir a la escuela por ser streamer”

Ibai Llanos y AuronPlay son los streamers del momento en Twitch, ya que sus transmisiones en vivo suelen llegar a miles de espectadores. Por ese motivo, no sorprende que la plataforma de streaming les esté pagando un millonario sueldo por su trabajo, como lo reveló una reciente filtración. Para sorpresa de su legión de seguidores, ambos personajes salieron a hablar al respecto, incluso se animaron a enviar un mensaje a los jóvenes. ¿Qué cosa dijeron?

El primero en manifestarse fue Ibai Llanos, quien pidió a sus seguidores, sobre todo a los streamers más jóvenes que lo tienen como ejemplo, que no abandonen sus estudios o trabajos con la ilusión de ganar millones de dólares, una postura que fue aplaudida por miles de cibernautas en las redes sociales.

“Nunca se dejen nublar por las cifras que ganamos nosotros, porque eso no es real. AuronPlay hay uno y no habrá otro nunca más. Cuando vean lo que gana una persona no digan ‘me tenía que haber dedicado a ser streamer’. Que no, no hagas eso. Lo más importante es lo que quieras hacer con tu vida, tus estudios y tu trabajo”, sostuvo el español.

“Si tú tienes aficiones como pintar, cantar, hacer ballet o hacer streaming en Twitch, hazlo sin dudarlo. Pero yo, si quiero ser streamer en Twitch, lo que voy a hacer es estudiar o trabajar durante las mañanas o en el horario que tenga y en mi tiempo libre ponerme a streamear, que es lo que a mí me gusta y el sueño que quiero cumplir”, añadió.

Por su parte, Raúl Álvarez Genes (AuronPlay) fue más directo y aseguró que no debe ser tomado como ejemplo, ya que él, así como otros streamers populares, son “personas privilegiadas que tuvieron mucha suerte”.

“No me importa realmente que se filtre [su sueldo]. Lo que me molesta es que haya chavalitos muy jóvenes que vean y digan ‘AuronPlay cobra 3 millones, voy a dejar los estudios porque quiero ser como AuronPlay’. Eso es lo que a mí realmente me perturba”, indicó.

“Gente joven que me está viendo, no es fácil. Estudiar, esfuércense, no dejen los estudios, que eso es muy importante. No me tengas de ejemplo a mí, ni a Ibai, ni a Rubius, porque no somos ejemplo de nada, somos unos privilegiados que hemos tenido suerte”, finalizó.