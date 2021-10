Thunder Predator toma con humor su último lugar en la tabla en el Mundial de Dota 2

Thunder Predator, el equipo peruano que participa en The International 10, todavía no logra ninguna victoria en el Mundial de Dota 2. Aunque las posibilidades de seguir avanzando son cada vez más escasas, esta mala racha no ha logrado desanimar a los integrantes de este team, quienes han tomado con humor el último lugar en la tabla de posiciones del grupo A. ¿Qué sucedió? Aquí te lo contamos.

A través de su Facebook oficial, los chicos de Thunder Predator compartieron un simpático meme que muestra la tabla del Grupo A de cabeza con el objetivo de que el equipo peruano aparezca en primer lugar. La publicación rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales, especialmente entre los fanáticos de Dota 2, quienes no dudaron en brindar su apoyo a esta escuadra.

“Mañana a ganar todo”, “No se desanimen, han llegado muy lejos”, “Con honor hasta el final”, “Al menos las risas no faltan”, “Qué bueno que aún tengan sentido del humor”, estos son algunos de los comentarios que hicieron los usuarios en este post que llegó a tener más de 4.600 reacciones.

Publicación de Thunder Predator. Foto: captura de Facebook

Cinco derrotas al hilo

Hace algunas horas se realizó el encuentro entre Thunder Predator y Virtus.pro. Lastimosamente, la escuadra peruana perdió por 2-0 y sigue al fondo de la tabla. Hasta el momento, el equipo nacional ha perdido cinco partidos seguidos, por lo que deberás ganar sus tres próximos encuentros y esperar otros resultados favorables para seguir vivo en The International 10.