Far Cry 6: PETA critica minijuego sobre pelea de gallos y pide a Ubisoft que lo reemplace

El pasado 7 de octubre de 2021, Far Cry 6 salió al mercado para las principales plataformas, como PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia, etc. Aunque el juego desarrollado por Ubisoft fue bien recibido por los fanáticos de esta franquicia, no ha estado libre de las críticas, especialmente por incluir un minijuego que trata sobre pelea de gallos.

Tanta fue la polémica que generó esta escena que la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) compartió un comunicado en sus redes sociales, donde critican duramente la inclusión de este contenido y piden a la desarrolladora de videojuegos que lo quiten.

“Glorificar este deporte de sangre está muy lejos de ser entretenimiento. A gallos reales en las peleas les colocan navajas afiladas que arrancan carne y hueso, provocando heridas fatales y agonizantes. ¡Insistimos a Ubisoft a que reemplace el horrible minijuego de Far Cry 6″, escribió esta organización en su cuenta oficial de Twitter.

Vale resaltar que no es la primera vez que PETA se manifiesta por alguna escena de un videojuego. Anteriormente, la organización criticó duramente el sistema de pesca de Far Cry 5, también el hecho de que los animales estén en cautiverio en Animal Crossing de Nintendo.

¿De qué trata Far Cry 6?

Según detalla Meristation, un portal especializado en videojuegos, Far Cry 6 se desarrolla en la isla de Yara, un país ficticio que está inspirado en Cuba, y que vive bajo la dictadura de Antón Castillo, el antagonista principal que está basado en el actor Giancarlo Esposito (Gustavo Fring en Breaking Bad).