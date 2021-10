Dota 2: equipo de peruanos Beastcoast vence a rivales europeos y celebran con meme del ‘cuto’

Memes peruanos en el mundial de Dota 2. La primera jornada The International 10, el famoso videojuego MOBA de Valve, nos regaló la primera victoria de Beastcoast, escuadra norteamericana que tiene en sus filas a cuatro peruanos y un boliviano. Dicho encuentro tuvo un ingrediente particular en las redes sociales, donde las cuentas oficiales de ambas organizaciones tuvieron su partida aparte. ¿Lo mejor? El humor local no se hizo esperar y hasta el ‘Cuto’ Guadalupe apareció.

Beastcoast no comenzó su participación en The International 10 con pie derecho. De hecho, ninguno de los 10 peruanos que participan en el mundial pudo debutar con victoria. Sin embargo, la experiencia de ‘K1′, ‘Chris Luck’, ‘Scofield’, ‘Stinger’ y ‘Wisper’ pesó para la segunda partida, donde enfrentaron a sus viejos rivales europeos de Team Secret. La escuadra sudamericana logró llevarse la victoria con una destacada actuación del boliviano.

Aun así, como adelantábamos, en las redes sociales se aprovechaba la sazón del encuentro para el júbilo de la comunidad. La cuenta oficial de Team Secret se lució por su buen humor y publicaron algunas referencias a Perú en sus perfiles de Facebook. La comunidad peruana de Dota 2 es conocida a nivel mundial, sobre todo por memes y frases que han tenido notoriedad internacional como el famoso “gaaa”.

Uno de los highlights de la partida entre Beastcoast y Team Secret fue, sin dudas, el rampage de Wisper casi al final de la primera partida. Este hecho fue tan celebrado por los fans locales que de inmediato inundaron de comentarios sobre la acción en Twitch.

Más adelante, el europeo YapzOr de Team Secret, intentó cambiar la marea para su equipo y utilizó a su Earthshaker para lanzar su ataque ultimate. Lamentablemente para ellos, su precisión falló y fue ahí cuando la comunidad peruana celebró con mayor regocijo.

Ante la superioridad de Beastcoast, Team Secret decidió responder con humor, y publicó el momento exacto del fallo de YapzOr en sus redes sociales, como una manera de decir “nos superaron”. Lo que no esperaban, quizá, es que la cuenta oficial de sus rivales respondiera con un meme bien ‘a la peruana’.

Dota 2: equipo de peruanos Beastcoast vence a rivales europeos y celebran con meme del ‘cuto’

En la propia publicación, Beastcoast respondió con una imagen de una conocida frase del ‘Cuto’ Guadalupe que dice “Ahh, ¡soberbios!”. La reacción a la misma fue masiva, juntando más de 6.000 reacciones y cientos de comentarios en cuestión de segundos.

Cómo le va a los peruanos en The International 10

Beastcoast ha logrado hasta el momento una victoria, un empate y una derrota y son junto a ‘Timado’ de Undying los únicos peruanos que han podido ganar hasta la segunda jornada del mundial de Dota 2. El equipo se mantiene en la tercera posición del grupo B, que los clasifica momentáneamente a la upper bracket de la segunda fase.