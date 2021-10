Epic Games Store: conoce los juegos gratis para esta y la próxima semana

Los jueves siguen siendo un día de renovación en el catálogo de juegos gratis que ofrece la Epic Games Store. Esta vez, la tienda de Fortnite ha decidido sorprender a sus fans con títulos bastante llamativos como PC Building Simulator para esta semana y Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, para la próxima.

PC Building Simulator

Este juego ya está disponible desde este jueves 7 de octubre hasta el 14 de octubre. Se trata de un completo simulador con el que aprenderemos a construir y reparar ordenadores en una empresa que se encarga de estas tareas con el fin de llevarla a lo más alto.

En todo momento veremos componentes reales con sus propias licencias, como BenQ, Nvidia, MSI, Intel Razer y otras tantas, y con una simulación de lo más completa que nos permitirá montar el PC que queramos.

Todo comenzará desde un taller en el que pondremos en práctica nuestros conocimientos con unas tareas sencillas que comenzarán con actualizaciones y reparaciones no muy complicadas hasta pasar a desarrollos de sistemas.

Juegos gratis de la próxima semana

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse es uno de los títulos gratis de la próxima semana. Se trata de un curioso videojuego que nos permite convertirnos en zombis para desatar el caos en una ciudad estadounidense de finales de los años 50.

De otro lado, nos ofrecerá un paquete gratuito para Paladins, un Epic Pack que incluye cuatro héroes (Androxus, Raum, Tyra y Ying) con cuatro skins cada uno. Este juego y el anterior estarán disponibles a partir del 14 de octubre a las 5.00 p. m. y hasta el 21 de octubre a la misma hora.