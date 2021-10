League of Legends anuncia Blitzcrank Victorioso, la skin recompensa para la temporada 11

Todos los años, Riot Games recompensa en League of Legends a aquellos jugadores que han sido capaces de llegar a Oro. Por ello, cuando alcanzas este rango, te llevas uno de los aspectos anuales más especiales para la comunidad, los Victoriosos.

El año pasado, Riot Games mostró a Lucian Victorioso, una skin que fue muy bien recibida por la comunidad de League of Legends. Sin embargo, para este 2021, la compañía decidió jugarle una broma a toda su comunidad.

En sus redes sociales, League of Legends subió una pista que relacionaba a nuevo aspecto victorioso con Annie, campeona que no ha sido muy utilizada esta temporada, lo cual ha provocado el enfado de toda la comunidad. Finalmente, esto no fue así, ya que en realidad se trataba de Blitzcrank Victorioso, con un aspecto muy moderno en el que está agarrando un oso de peluche rosa.

¿Cómo se puede obtener Blitzcrank Victorioso?

Para obtener el aspecto de Blitzcrank Victorioso será imprescindible haber alcanzado el rango Oro en cualquiera de las dos colas clasificatorias. Sin embargo, todavía tenemos algo más de un mes para lograr el objetivo. La Temporada 11 finalizará con el parche 11.23, salvo que la desarrolladora cambie de planes por algún motivo

En función a cuál sea la cola clasificatoria en la que hayamos conseguido nuestro rango, obtendremos una u otra versión del aspecto, ya que la gema engarzada en el pecho cambia en función del rango. Además, también podremos desbloquear chromas que permiten identificar dónde acabaron los jugadores.

De esta manera, el Blitzcrank Victorioso de un jugador en los rangos más altos no será igual al de los miembros de la comunidad de League of Legends que hayan conseguido el cosmético por los pelos.